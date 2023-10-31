القصة الكاملة لانفصال أمير طعيمة عن زوجته.. من السبب؟

حالة من الجدل أثارتها زوجة الشاعر أمير طعيمة، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب حديثها أن الفنان أكرم حسني، هو السبب في تفكك أسرتها وانفصالها عن زوجها، والحديث عن الحرية المطلقة والسهرات المتكررة –حسبما زعمت-.

القصة بدأت عندما خرجت "جيني" زوجة الشاعر أمير طعيمة تقول: "بيتي اتخرب بسبب القعدات اللذيذة"، وتوجه رسالة شديدة اللهجة للفنان أكرم حسني، أن يبتعد عن زوجها، وتطلب منه عدم بث سمومه وأفكاره الخاصة بالحرية وغيرها، وتوجه له اتهام بأنه السبب في انفصالها عن زوجها.

وكتبت جيني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم، يا رب تكون مرتاح أنت وهي".

وتابعت: "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي، أكرم حسني، أمير طعيمة، فلوس الرياض عجبتکوا؟".

أمير طعيمة يٌبرأ أكرم حسني من اتهامات زوجته

هذا المنشور أثار غضب الشاعر أمير طيعمة كثيرًا، وقرر كتابة منشور يٌبرأ فيه أكرم حسني من اتهامات زوجته، قائلًا: " أنا منفصل رسميًا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الإنتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت اتمنى أنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي ورغبة مني أن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لمًا ده ما حصلش الطلاق وقع".

وأضاف: " فيما يخص إقحام اسم اخويا وصديقي الفنان أكرم حسني.. أولا مش أكرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل وده للاسف كان متوقع، بس بما أن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز أقول التالي:" 1- أكرم ملوش أي صلة بالطلاق وبالعكس لما عرف من مدة انى هاخد الخطوة دي نصحني ما اعملش كده لمصلحة أولادي.

٢- كصديق وكفنان هو من انضف الناس اللي اتعاملت معاهم وأشهد ربنا إني عمري ما شفت منه غير كل خير واحترام.

3- أكرم مش طرف مباشر أو غير مباشر في الطلاق، طلاقي لأسباب أكيد مش مكانها الفيس بوك ولا تخص أحد غير الطرفين، مفيش حد في الدنيا بيطلق إلا لأسباب تخصه.

4- أكرم ما عملش هاك لحسابها والكلام ده ربنا عالم إنه غير صحيح ".

جيني تثير الجدل بسبب الانفصال

وفي شهر فبراير الماضي، نشرت جيني، عبر حسابها منشور توجه فيه طلبها للصحفيين والإعلاميين بعدم سؤالها عن سبب الإنفصال عن زوجها الشاعر أمير طعيمة.