الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا للأشقاء.. أمير طعيمة يُطالب جمهوره بالتبرع للهلال الأحمر

أمير طعيمة
أمير طعيمة

حرص الشاعر أمير طعيمة على تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وناشد متابعيه في مصر والدول العربية بالتبرع لصالح الهلال الأحمر.

ونشر “طعيمة” عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تعبر عن معاناة أطفال غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وعلق: "اللي عنده القدرة يقدر يتبرع لغزة من خلال موقع الهلال الاحمر لو مليون شخص كل واحد اتبرع بالف جنيه هتبقى الحصيلة مليار جنيه.. الدفع اونلاين ما بياخدش دقيقة".

وأوضح أمير طعيمة لجمهوره كيفية وطرق التبرع للهلال الأحمر المصري".

 

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية و الفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين. 

حصيلة الشهداء في غزة

و في سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة. 

و شارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

أمير طعيمة الشاعر الغنائي أمير طعيمة غزة قطاع غزة الشعب الفلسطيني فلسطين الهلال الأحمر

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