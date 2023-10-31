الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

أقل من 24 ساعة بالتمام والكامل، تفصلنا عن المواجهة المرتقبة والمصيرية، التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسختها الأولى تاريخيا، وهو ما جعلها تتصدر كافة محركات جوجل بكثافة، لمعرفة الفريق المتأهل للمباراة النهائية من المسابقة ومواجهة الوداد المغربي أو الترجي التونسي على اللقب القاري.

توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي نسخة 2023

ومن المقرر أن يستضيف  الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء غدا الأربعاء، الموافق الأول من نوفمبر 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج" نسخة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن صن داونز الجنوب إفريقي، قد نجح في حسم مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعبه عصر الأحد الماضي، بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي 2023

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى شبكات قنوات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية و SSC السعودية.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري "نايل" والقنوات الناقلة

موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ويسق تقديم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، المقرر إقامته في تمام السابعة مساء غدًا الأربعاء، الأول من نوفمبر المقبل 2023 على ستاد القاهرة الدولي، استوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

 ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي للمباراة النهائية من المسابقة القارية، ومواجهة الفائز من الوداد المغربي أو الترجي التونسي.

وتقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيا، ذهابا يوم 5 نوفمبر القادم وإيابا يوم 11 من الشهر ذاته.

الاهلى الدوري الإفريقي صن داونز الجنوب إفريقي توقيت مباراة الأهلي وصن داونز توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي توقيت مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وصن داونز

مواد متعلقة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من ترك مساحات لمهاجمى صن دوانز أمام الشناوى

كولر يفرض السرية على تدريبات الأهلي استعدادًا لموقعة صن داونز المصيرية

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز.. المارد الأحمر بالزى التقليدى

رئيس هيئة استاد القاهرة: 50 ألف متفرج لمباراة الأهلى وصن داونز

موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

رشوان ردا على طلب مراسلة "سكاى نيوز" بدخول غزة: تفضلى وتحملى مسئولية حياتك

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع في غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟