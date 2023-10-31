توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

أقل من 24 ساعة بالتمام والكامل، تفصلنا عن المواجهة المرتقبة والمصيرية، التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسختها الأولى تاريخيا، وهو ما جعلها تتصدر كافة محركات جوجل بكثافة، لمعرفة الفريق المتأهل للمباراة النهائية من المسابقة ومواجهة الوداد المغربي أو الترجي التونسي على اللقب القاري.

توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي نسخة 2023

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء غدا الأربعاء، الموافق الأول من نوفمبر 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج" نسخة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن صن داونز الجنوب إفريقي، قد نجح في حسم مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعبه عصر الأحد الماضي، بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي 2023

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى شبكات قنوات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية و SSC السعودية.

ويسق تقديم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، المقرر إقامته في تمام السابعة مساء غدًا الأربعاء، الأول من نوفمبر المقبل 2023 على ستاد القاهرة الدولي، استوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي للمباراة النهائية من المسابقة القارية، ومواجهة الفائز من الوداد المغربي أو الترجي التونسي.

وتقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيا، ذهابا يوم 5 نوفمبر القادم وإيابا يوم 11 من الشهر ذاته.