الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز

كلما اقترب الوقت على المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، لمعرفة المتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي، ازدادت معدلات البحث عن هذه المباراة بكثافة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صنداونز الجنوب إفريقي، في الثامنة مساء بعد غدا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب، بين المارد الأحمر وبطل جنوب إفريقيا، والتي أقيمت عصر أمس الأحد، على ملعب الأخير، انتهت لصالح صنداونز بهدف نظيف.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي

تنقل  مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

كما تنقل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، أيضا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية،  وSSC السعودية.

ويسبق  مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، والمقرر إقامته مساء بعد غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، مع الفائز من المباراة الأخرى، والتي تجمع بين الوداد المغربي والترجي التونسي، في المباراة النهائية من البطولة في نسخته الأولى تاريخيا، ذهابا 5 نوفمبر المقبل وإيابا يوم 6 من الشهر ذاته.

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