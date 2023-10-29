15 دقيقة.. تبادل فرص بين الأهلي وصن داونز في قمة الدوري الإفريقي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز، المقامة حاليا في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

كان الأهلي صاحب البداية في اللقاء، بتسديدة بالدقيقة 2 من محمد مجدي أفشة من خارج المنطقة تصدى لها حارس صن داونز.

وشهدت الدقيقة 12 أول خطورة لصالح صن داونز، بركلة حرة من على مشارف المنطقة مرت فوق مرمى محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم والشحات يقودون الهجوم أمام صن داونز

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية، في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا إلى ترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين، وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن دوانز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001/ 2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4- 1 في مجموع المباراتين، حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.