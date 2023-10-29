تشكيل الأهلى.. صلاح محسن ورضا سليم وتاو يقودون الهجوم أمام صن داونز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عصر اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويقود هجوم الأهلي في لقاء اليوم الثلاثي بيرسى تاو، صلاح محسن، ورضا سليم.

تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم وبيرسى تاو يقودون الهجوم أمام صن داونز



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.



ويدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية، في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا إلى ترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين، وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن دوانز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001/ 2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4- 1 في مجموع المباراتين، حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.