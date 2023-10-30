كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق استعدادا لصن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي والمقرر لها في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني للأهلي استقر على عودة أمام عاشور وحسين الشحات وكهربا على حساب محمد مجدى أفشة و رضا سليم وصلاح محسن بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الثلاثي في لقاء الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا والتي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وأضاف المصدر أن كولر تابع موقف الثنائي محمود كهربا وأمام عاشور مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعبان واستبعادهما من لقاء الذهاب للإصابة.

وأشار المصدر إلي أن كولر كان متابعا لتدريبات المستبعدين بصفة يومية للاطمئنان على مستوى اللاعب للاستعانة به أمام صن داونز في لقاء الإياب باستاد القاهرة الدولي.

وغاب إمام عاشور عن السفر مع الأهلي إلى جنوب إفريقيا ولم يلحق بمباراة الأهلي وصن داونز بسبب الإصابة بالتهابات ورشح خفيف في الكاحل، وخضع عاشور لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز الأربعاء.

الدوري الإفريقي| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة وراحة للإساسين من المران

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد الحرية للاعبين الذين شاركوا أمام صن دوانز في لقاء الذهاب حضور المران الاستشفائي اليوم علي أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا الثلاثاء حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق عقب انتهاء التدريبات استعدادا لمباراة العودة أمام صن داونز.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وصلت مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.