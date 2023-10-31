"النقض" تؤيد حبس "متحرش المعادى" 10 سنوات
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متحرش المعادي المتهم بالتحرش بطفلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي».
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في أبريل 2021، قضت، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم «متحرش المعادي»، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة 7 سنوات.
وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجتا له لإنقاذ الضحية.
وكشفت التحقيقات أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت حتى جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.