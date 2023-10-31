"النقض" تؤيد حبس "متحرش المعادى" 10 سنوات

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متحرش المعادي المتهم بالتحرش بطفلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي».

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في أبريل 2021، قضت، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم «متحرش المعادي»، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة 7 سنوات.

وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجتا له لإنقاذ الضحية.

وكشفت التحقيقات أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت حتى جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.