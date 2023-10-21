أفعال إباحية ومخجلة.. كواليس تحرش مدرس بـ 3 طالبات بالبساتين

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، لأقوال 3 طالبات في المرحلة الإعدادية تعرضن لـتحرش مدرس خلال درس خصوصي.

وتبين من التحقيقات أنه خلال تلقي درس خصوصي في مادة اللغة العربية داخل منزل أحدهن، قام المدرس باستغلالهن وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن.

كما تبين أنه يقوم بارتكاب أفعال مخجلة وإباحية ولا يجوز فعلها أمام الطلاب وخاصة البنات كما أنه يتفوه بألفاظ بذيئة وعندما اعتاد ممارسة ذلك أخبروا أسرهم الذين طلبوا تصويره متلبس بواقعة التحرش بهاتف محمول وتسليمه لوالدها الذي تولى مهمة الإبلاغ عنه.

وتبين أن الفتيات طالبات بالمرحلة الإعدادية، وهتك المدرس عرضهن بملامسة أماكن حساسة بجسدهن خلال الدرس.



وتقدم ثلاثة أولياء أمور ببلاغ ضد مدرس، 60 سنة، لتحرشه بعدد من الطالبات أثناء إعطائهن درسًا خصوصيًا في منزل إحداهن بمنطقة البساتين.