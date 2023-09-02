كيفية حماية الأطفال من التحرش الجنسي في ظل عودة المدارس

مع بدء موسم العودة إلى المدارس، يتعرض أطفالنا للكثير من التحديات والمخاطر التي قد تؤثر على سلامتهم وسعادتهم، من بين هذه المخاطر يأتي التحرش الجنسي، الذي يمكن أن يتسبب في الكثير من الضرر النفسي والجسدي للطفل.

في هذا الصدد توضح الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين، كيفية حماية الأطفال من خطر التعرض لهذا الخطر، حيث نوهت أنه لابد على الآباء والأمهات والمربين أن يكونوا على دراية بكيفية حماية أطفالهم من هذا الخطر وكيفية اكتشاف ما إذا كان طفلهم قد تعرض للتحرش أم لا.

كيفية حماية طفلك من التحرش الجنسي:

فهم الطفل لمفهوم التحرش الجنسي: يجب أن يكون لطفلك فهم أساسي لمفهوم التحرش الجنسي وما يعنيه، حيث يمكن استخدام مصطلحات بسيطة ومناسبة لعمر الطفل لشرح هذا المفهوم بطريقة غير مرعبة.

تعزيز الثقة والاتصال: يجب أن يشعر الطفل براحة في التحدث عن مشاعره وتجاربه، قم بتعزيز الثقة المتبادلة وضع أسساً قوية للاتصال المفتوح والصريح.

تعليم الحدود الشخصية واحترام الآخرين: اعمل على تعزيز فهم الطفل لحقوقه الشخصية وكيفية احترام حقوق الآخرين، قم بتعليمه مفهوم الموافقة المتبادلة وأنه يحق له أن يقول "لا" إذا لم يرغب في لمسه أو موافقة على أي نشاط.

التعريف بأشكال التحرش الجنسي: قم بتعليم الطفل بأشكال مختلفة من التحرش الجنسي بطرق سلسة ومناسبة لعمره، اشرح له أن التحرش الجنسي يشمل اللمس غير المرغوب فيه، والكلام الجنسي غير الملائم، وعرض صور جنسية وغيرها من الأفعال غير اللائقة.

رصد تغيرات سلوك الطفل: كونوا حذرين لتغيرات سلوكية مفاجئة في الطفل، مثل انعزاله أو تغييرات في النوم أو الشهية أو التوتر المفرط، فقد تكون هذه علامات على تعرضه للتحرش الجنسي.

كيفية اكتشاف ما إذا تعرض الطفل للتحرش:

أنصت بعناية: استمع إلى طفلك وكن متيقظًا لأي إشارات أو قصص يرويها، فقد يحاول الطفل الحديث عن التحرش به بطرق غير مباشرة.

لا تتجاهل أي إشارة: إذا لاحظت أي تصرف غير عادي أو إشارة تربطها بالتحرش الجنسي، فلا تتجاهلها ولا تتخاذل في التحقيق في الأمر.

التواصل مع المدرسة: قومي بالتواصل مع المدرسة للحصول على معلومات حول سلوك الطفل في المدرسة والعلاقات مع زملائه والمربين.

البحث عن اختلافات في الجسد: كونوا حساسين لأي تغيرات أو علامات ظاهرة على جسد الطفل، مثل جروح أو كدمات أو تهيّج جنسي، فقد تشير هذه العلامات إلى تعرضه للتحرش.