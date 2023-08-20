الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم حاول التحرش بفتاة فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مواطنا تعدى على فتاة محاولاً التحرش بها بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجد المجني عليها ربة منزل بمسكنها، فوجئت بحضور المتهم، زوج والدتها، وحاول التعدى عليها، وبعد فترة كرر فعلته، فقاومته وأبلغت والدتها وذويها والجيران وتم طرده من المسكن.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها وشهادة الشهود، وتبين أن المتهم تعدي من قبل بالضرب على المجني عليها وذلك من أجل ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أقوال المجني عليها السجن المشدد 5 سنوات المستشار عبد الله خطاب بالسجن المشدد 5 سنوات تحريات ضباط مباحث قسم شرطة تحريات ضباط مباحث بمديرية أمن الإسكندرية ضباط مباحث قسم شرطة

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