الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبول طعن متحرش المعادى على حكم سجنه 10 سنوات

متحرش المعادي
متحرش المعادي

أكد دفاع متحرش المعادي أنه تم قبول طعنه على حكم سجن موكله 10 سنوات وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكمها الأول بالإدانة.

وتقدم دفاع محمد جودت المتهم بخطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان الحرية بمنطقة المعادي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة المعادي"، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات لموكله، أمام محكمة النقض.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى بالسجن المشدد 10 سنوات. برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الشربيني وكامل سمير كامل جرجس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات وماداربشأنها بجلسات المحكمة تتلخص في أنه بتاريخ 8 مارس 2021 وحال جلوس الشاهدة أوجينى نجدى موظفة الاستقبال بمعمل تحاليل الدكتور سليمان سابا بالدور الأرض بإحدى عقارات المعادى أمام شاشات كاميرات المراقبة فوجئت بشاب يظهر على الشاشة يدخل الى مدخل العقار ثم طفلة صغيرة وأخذها جانبًا هاتكًا عرضها، وعندما علم بأن الكاميرا صورته فر هاربًا، فقامت الشاهدة بنشر الفيديو المصور للمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمكنت الشرطة من ضبطه مختبئًا لدى أحد أصدقائه وبمواجهته أقر بهتك عرض المجنى عليها طبقا لما ظهر بالفيديو المصور كما أقر تفصيلا بتحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة.

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وائل لطفي

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