الحبس 3 أشهر لمتهم حاول التحرش بسيدة وتعدى عليها بقرية دنجوان بشربين

أصدرت محكمة جنح مركز شربين، بالدقهلية حكما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في علي ( و-ع) ويعمل محاسب بشركة أسمنت بإحدى الدول العربية، وذلك في اتهامه بمطاردة سيدة من اهل مدينة شربين ومعاكستها ومحاولة التحرش بها والتعدي عليها بالضرب في القضية رقم 6155 لسنة 2023 جنح شربين

وتعود الواقعة الي أواخر شهر أبريل الماضي من العام 2023 عندما تلقي مامور مركز شرطة شربين بلاغا من ربة منزل وتدعي (ن-ن-س) من مدينة شربين يفيد بقيام أحد الاشخاص من قرية «دنجوان» بملاحقتها والتحرش بها لفظيا بالطريق العام

وذكرت المجني عليها أن الجاني حاول التحرش بها مرارا وتكرارًا وإغرائها بالمال والسياره الفارهة التي يركبها ليوقعها في شباكه ولكن لعزة نفسها ومحافظتها علي شرفها وعرضها رفضت فما كان منه إلا أن قام بتهديدها مرات وقام بمطاردتها بسيارته فإنهالت عليه بالسباب فما كان منه إلا أن نزل من سيارته وإنهال عليها ضربًا لولا وجود بعض الماره في الشارع الذين أنقذوها من بين يديه.

التقرير الطبي

وأثبت التقرير الطبي لمستشفى مركز شربين المركزي اصابتها بفروة الراس وعلي الفور تم احالة البلاغ الي نيابة مركز شربين والتي قررت احالة القضية للمحاكمة.

وبجلسة 17/7/2023 اصدرت محكمة جنح مركز شربين حكمها بحبس المتهم لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة 300 جنيه وكان المتهم عقب اراتكابه للواقعة قد لاذا بالفرار للخارج، وعقب عودته الي مصر تم القاء القبض عليه بمطار القاهرة علي ذمة الحكم الصادر ضده وترحيله الي مركز شرطة شربين وقام بعمل معارضة في الحكم الصادر ضده