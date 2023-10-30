تفاصيل إحالة المتهم بقتل طفله بعد تعذيبها في السلام للجنايات

أحالت نيابة السلام اليوم المتهم بقتل طفلة في مدينة السلام بالقاهرة إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن الطفلة لقيت مصرعها نتيجة التعذيب التى تعرضت له على يد زوج عمتها في مدينة السلام

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وطلبت النيابة العامة استدعاء والدة الطفلة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية بالعثور على جثة طفلة بسبب تعرضها للتعذيب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مكة ا س» 4 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة من الجسم.