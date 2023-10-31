الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الغد: زيارة رئيس الوزراء الكتيبة 101 تؤكد رسالة مصر بتمسكها بأرضها وحمايتها الأمن القومى

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن كلمة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في الكتيبة 101 مع شيوخ وعواقل سيناء أوصلت رسائل شديدة اللهجة أن مصر بأسرها مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سيناء وأمنها واستقرارها وأننا لن نقبل تصفية حسابات وتحقيق أهداف على حساب أمننا واستقرارنا.

وأكد موسى، في بيان له، أن الرئيس السيسي أول من اهتم بالتنمية الحقيقية لسيناء على أرض الواقع من خلال مشروعات وخدمات حقيقية ملموسة، شملت كل المجالات، سواء ملف الطرق والكباري، وإنشاء المشروعات الصحية والإنتاجية التي ساهمت في دفع قاطرة البناء والتنمية وجعلت سيناء اليوم على خريطة مصر الإنتاجية.

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وأشار إلى أن سيناء تمتلك العديد من الثروات الطبيعية والمقومات البشرية التي كان يجب استغلالها سياحياً واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً، وتحقق ذلك من خلال وضع العديد من الخطط التي استهدفت تحقيق أقصى استفادة من كل الإمكانات وقد نجحت كل الجهود الآن في ضخ الاستثمارات وتنويع مصادر التنمية المستدامة.

وأوضح موسى مصطفى أن شيوخ القبائل والعواقل وأهالي سيناء مع قواتنا المسلحة المصرية مع كافة الجهات المعنية قاموا بدور كبير في تطهير سيناء من الإرهاب ليتحقق بها التنمية الشاملة.

خطة تنمية وتعمير سيناء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن خطة تنمية وتعمير سيناء، وسط حضور سياسي وبرلماني مكثف من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، وباسل عادل، مؤسس كتلة الحوار.

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