الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى يصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية فى اتجاه كوبيانسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وقال زيبينسكي: "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، تمكنت وحدات المجموعة العسكرية (الغرب) باستخدام نتائج ضربات الطيران ونيران المدفعية من صد 9 هجمات من قبل فرق الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية 54 والكتيبة المدرعة 57 في مناطق سينكوفكا وتينكوفكا".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الـ4 التي أعلنت روسيا استقلالها، العام الماضي، وهى "جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيا، وخيرسون".

وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري.

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