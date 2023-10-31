تحت شعار "صنع في مصر".. مجتمع الأعمال يضع مقترحات لتعميق الصناعة المحلية

أكد ممثلي مجتمع الأعمال أن تطوير الصناعة المحلية في مصر هو أمر حيوي لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، حيث تعد الصناعة المحلية أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأضافوا أن الصناعة تساهم في خلق فرص عمل للشباب، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وقال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب إنه من أجل تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج فلابد العمل علي استكمال ماتم من حوافز للصناعة.

تعزيز البحث والتطوير

وأضاف أنه لابد من زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين العمليات الصناعية. يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتبادل المعرفة وتطبيق الابتكارات في الصناعة.

تطوير المهارات والتدريب

وأكد أنه يجب توفير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للعمال في الصناعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتعزيز التعاون بين الصناعة والتعليم.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

فيما قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان أنه يجب تشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار في الصناعة المحلية. يمكن توفير الدعم المالي والاستشاري للشركات الناشئة والمبتكرة التي تسعى لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

وأضاف أنه يمكن إنشاء حاضنات أعمال ومساحات عمل مشتركة لتمكين المبتكرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

توفير البنية التحتية

وأكد أنه تم تحسين البنية التحتية اللوجستية في مصر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية. يشمل ذلك تحسين النقل والشحن وتطوير الموانئ والمطارات. ينبغي أيضًا تعزيز التكنولوجيا الرقمية وتوفير الاتصالات السريعة والموثوقة لتعزيز الابتكار والتجارة الإلكترونية.

تشجيع الاستثمارات

وأوضح انه يجب توفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات في الصناعة المحلية. يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز المالية والضريبية للشركات التي تستثمر في تطوير الصناعة المحلية. يجب أيضًا توفير الحماية القانونية وحقوق الملكية الفكرية للمستثمرين.

تعزيز التعاون الصناعي

وأشار إلى أنه يجب تشجيع التعاون بين الشركات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية. يمكن تشكيل تحالفات صناعية وتبادل المعرفة والممارسات الأفضل بين الشركات المختلفة. يمكن أن يسهم التعاون في تحسين تصنيع المنتجات وخفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق المحلية والخارجية.

تعزيز التصدير

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق أنه يجب تشجيع الشركات المحلية على زيادة حجم صادراتها. يمكن توفير الدعم والتمويل للشركات لتطوير قدراتها التصديرية والوصول إلى الأسواق العالمية. يتعين أيضًا توفير المعلومات والتوجيهات حول المتطلبات القانونية والتجارية للتصدير.

تشجيع الاستخدام المحلي

وأضاف أنه يجب تشجيع القطاع العام والخاص على تفضيل استخدام المنتجات المحلية في المشاريع والمشتريات الحكومية. يتعين تبني سياسات وإجراءات تشجع على الاستخدام المحلي وتعزز التعاون بين الشركات المحلية والجهات الحكومية.

تعزيز التسويق والترويج

وأوضح أنه يجب تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المحلية وزيادة الوعي بجودتها وقيمتها. يمكن تنظيم معارض ومعارض تجارية محلية لعرض المنتجات وتعزيز التواصل بين الشركات والمستهلكين. يمكن أيضًا تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد أنه تعمل الصناعة المحلية كركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. من خلال تعميق الصناعة المحلية، يمكن تحقيق العديد من الفوائد مثل خلق فرص عمل جديدة، تقليل الاعتماد على الواردات، زيادة الصادرات، تطوير التكنولوجيا والابتكار، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأكد أنه لابد من تعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات والتدريب، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التعاون الصناعي، وتعزيز التصدير، وتشجيع الاستخدام المحلي، وتعزيز التسويق والترويج.

وأوضح أن تنفيذ هذه المقترحات، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتحقيق نمو اقتصادي قوي.

وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها مثل البنية التحتية الضعيفة والتكاليف العالية، إلا أن الاستثمار في تعميق الصناعة المحلية يعد استثمارًا حكيمًا يمكن أن يحقق فوائد طويلة الأمد ويعزز التنمية المستدامة في مصر.