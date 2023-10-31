أبرزهم فتوح وعمر كمال.. نجوم أشعلوا فترة الانتقالات الشتوية مبكرًا

61 يومًا بالتمام والكمال تفصلنا عن فترة الانتقالات الشتوية، التى تبدأ فى الأول من يناير وتنتهى أواخر الشهر، حيث يسعى كل فريق فى «دورى نايل» لتدعيم صفوفه، بعدد من اللاعبين، بعدما كشفت المباريات التى خاضها كل فريق، النواقص الموجودة فى الفريق.

ورغم أن فترة الانتقالات الشتوية القادمة، يفصلنا عنها شهران، إلا أن هناك عددا من اللاعبين أشعلوا الميركاتو الشتوي قبل بدايته، لانتهاء عقود هؤلاء اللاعبين بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهم التوقيع لأندية أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والرحيل عن فرقهم بنهاية الموسم دون حصول فرقهم على أى مقابل مادى.

ويوجد عدد من نجوم دورى نايل الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وتدور التكهنات عنهم خلال الفترة الحالية، أبرزهم أحمد فتوح ومحمد صبحى ومحمد عواد فى الزمالك، وعلى معلول وعمرو السولية فى الأهلى، وعمر كمال عبدالواحد فى فيوتشر، وأسامة جلال مدافع بيراميدز.

فتوح وعمر كمال أشعلا فترة الانتقالات الشتوية مبكرًا

لا حديث فى الشارع الكروى سوى عن الثنائى أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك، وعمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر، وذلك لما يمثله الثنائى من قوة من شأنها إضافة المزيد لفرق التى سيلعبان لها، كون الثنائى من العناصر الأساسية فى منتخب مصر.

أحمد فتوح تدور حوله التكهنات حول الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلى فى نهاية الموسم، فى ظل تمسك اللاعب بشروطه المالية للتجديد للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم قادمة، حيث يطلب اللاعب المساواة بزميله فى الفريق أحمد سيد زيزو والذى يحصل على 40 مليون جنيه فى الموسم، وتاكيدات وكيل اعمال اللاعب مؤخرًا ان فتوح يملك 4 عروض محلية، وأن نسبة تجديده للزمالك لا تتخطى 50%.

ويسعى الأهلى للتعاقد مع فتوح لتدعيم مركز الظهير الأيسر فى الفريق، فى ظل اقتراب التونسى على معلول من انتهاء عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

كما تدور منافسة قوية بين الزمالك وبيراميدز والأهلى للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ويعتبر الزمالك وبيراميدز هما الأكثر جدية للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لتدعيم صفوف فريقهما.

وأعلن علاء ميهوب مدير الكرة بنادى فيوتشر عرض عمر كمال عبدالواحد للبيع خلال المريكاتو الشتوى القادم، فى ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، ورغبة النادى فى تحقيق عائد مادى مناسب من بيع اللاعب وللحيلولة دون رحيله بالمجان.

كما يوجد لاعبون آخرون تدور حولهم التكهنات حول استمرارهم فى فرقهم أو الرحيل لفرق اخرى بعد انتهاء عقودهم أمثال محمد صبحى ومحمد عواد حارسا مرمى الزمالك، وأسامة جلال، والتى تشير تقارير لعدم تجديد عقده مع ناديه مثلما تؤكد إدارة بيراميدز على ذلك.