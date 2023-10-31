الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يستغل تعثر شتوتجارت ويخطف وصافة البوندسليجا

شتوتجارت
شتوتجارت

في الوقت الذي فاز فيه نادي بايرن ميونيخ على نادي دارمشتات 98 الصاعد حديثا إلى البوندسليجا بنتيجة  ثمانية نظيفة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الألماني على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ، انهزم نادي شتوتجارت على يد نادي هوفنهايم بنتيجة 2 – 3 على ملعب مرسيدس بينز آرينا في مدينة شتوتجارت.

بايرن ميونخ الوصيف

ارتقى البايرن إلى الوصافة بعد أن كان يحتل المركز الثالث بارتفاع رصيده إلى 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات منها 3 انتصارات تحققت في الأسابيع الثلاثة الأولى على أندية فيردر بريمن، وأوجسبورج، وبوروسيا مونشجلادباخ على الترتيب، وانتصار رابع تحقق على نادي بوخوم بنتيجة ثقيلة جدا 7 أهداف دون رد في الأسبوع الخامس، و3 انتصارات أخرى تحققت في 3 أسابيع من السابع حتى التاسع على أندية فرايبورج، وماينز 05، وأخيرا دارمشتات، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع ناديي باير ليفركوزن في الأسبوع الرابع، وآر بي لايبزيج في الأسبوع السادس.

سجل البايرن 34 هدفا بمعدل 3.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير جدا جعله الأقوى هجوما، وهدافه هو الإنجليزي هاري كين بتسجيله 12 هدفا بها يأتي ثاني الهدافين في حين لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف، وهو أيضا الأقوى دفاعا لكن مع لايبزيج.

شتوتجارت يتراجع للمركز الثالث

على الجانب الآخر، فقد شتوتجارت الوصافة، وتراجع إلى المركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 21 نقطة حصدها من 7 انتصارات بدأها على بوخوم في الأسبوع الأول بعده حقق 6 انتصارات متتالية من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الثامن على أندية فرايبورج، وماينز، ودارمشتات، وكولن، وفولفسبورج، ويونيون برلين على التوالي، ولم يتعادل، وهو النادي الوحيد الذي لم يتعادل بينما تلقى هزيمتين فالهزيمة الأولى كانت على يد لايبزيج بنتيجة عريضة 1 – 5 في الأسبوع الثاني. 

أحرز شتوتجارت 27 هدفا بمعدل 3 أهداف في اللقاء الواحد، وهو معدل كبير، ويأتي به الثاني من حيث أقوى هجوم مع ليفركوزن منها 14 هدفا عن طريق الغيني سيرهو جيراسي، وهو يتصدر قائمة الهدافين أما شباكه فقد تلقت 11 هدفا.

 

 

 

 

txt

بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع كولون 1/1 في الدوري الألماني

txt

مرموش يسجل ويقود آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع ماينز فى الدورى الألمانى

شتوتجارت في موسم 2020 - 2021 

هذه الانطلاقة هي الأقوى على الاطلاق لشتوتجارت منذ صعوده إلى البوندسليجا في موسم 2020 – 2021، وفي هذا الموسم جنى 11 نقطة من انتصارين، و5 تعادلات فيما تعرض لخسارتين.

وأنهى هذا الموسم في الترتيب الثامن برصيد 45 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و9 تعادلات في حين تلقى 13 هزيمة.

شتوتجارت ينجو من الهبوط في موسمين

وفي موسم 2021 – 2022 حصد 10 نقاط من انتصارين، و4 تعادلات بينما تعرض لـ3 خسائر.

وفي هذا الموسم نجا من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية باحتلاله المركز الـ15 بـ33 نقطة إذ لم يفز سوى في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وانهزم في 15 مباراة.

وفي الموسم الماضي عجز عن تحقيق أي انتصار في الأسابيع التسعة الأولى لكنه جنى 5 نقاط فقط من 5 تعادلات أما الخسائر فتعرض لـ4 خسائر.

وفي هذا الموسم أيضا نجا من الهبوط بأعجوبة حيث لعب على تفادي الهبوط مع نادي هامبورج، وتمكن من تسجيل الفوز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 3 أهداف دون مقابل، و3 – 1 على الترتيب.

وكان أنهى الموسم في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة جمعها من 7 انتصارات، و12 تعادلا في حين تلقى 15 هزيمة.

إذن في هذا الموسم أظهر شتوتجارت وجها مغايرا تماما، فهل يستطيع أن يواصل، ويحافظ على تواجده في المربع الذهبي بعد أن كان في الموسمين السابقين يواجه شبح الهبوط؟

شتوتجارت بايرن ميونيخ الدورى الألماني الجولة التاسعة هوفنهايم دارمشتات

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا