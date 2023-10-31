بايرن ميونخ يستغل تعثر شتوتجارت ويخطف وصافة البوندسليجا

في الوقت الذي فاز فيه نادي بايرن ميونيخ على نادي دارمشتات 98 الصاعد حديثا إلى البوندسليجا بنتيجة ثمانية نظيفة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الألماني على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ، انهزم نادي شتوتجارت على يد نادي هوفنهايم بنتيجة 2 – 3 على ملعب مرسيدس بينز آرينا في مدينة شتوتجارت.

بايرن ميونخ الوصيف

ارتقى البايرن إلى الوصافة بعد أن كان يحتل المركز الثالث بارتفاع رصيده إلى 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات منها 3 انتصارات تحققت في الأسابيع الثلاثة الأولى على أندية فيردر بريمن، وأوجسبورج، وبوروسيا مونشجلادباخ على الترتيب، وانتصار رابع تحقق على نادي بوخوم بنتيجة ثقيلة جدا 7 أهداف دون رد في الأسبوع الخامس، و3 انتصارات أخرى تحققت في 3 أسابيع من السابع حتى التاسع على أندية فرايبورج، وماينز 05، وأخيرا دارمشتات، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع ناديي باير ليفركوزن في الأسبوع الرابع، وآر بي لايبزيج في الأسبوع السادس.

سجل البايرن 34 هدفا بمعدل 3.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير جدا جعله الأقوى هجوما، وهدافه هو الإنجليزي هاري كين بتسجيله 12 هدفا بها يأتي ثاني الهدافين في حين لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف، وهو أيضا الأقوى دفاعا لكن مع لايبزيج.

شتوتجارت يتراجع للمركز الثالث

على الجانب الآخر، فقد شتوتجارت الوصافة، وتراجع إلى المركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 21 نقطة حصدها من 7 انتصارات بدأها على بوخوم في الأسبوع الأول بعده حقق 6 انتصارات متتالية من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الثامن على أندية فرايبورج، وماينز، ودارمشتات، وكولن، وفولفسبورج، ويونيون برلين على التوالي، ولم يتعادل، وهو النادي الوحيد الذي لم يتعادل بينما تلقى هزيمتين فالهزيمة الأولى كانت على يد لايبزيج بنتيجة عريضة 1 – 5 في الأسبوع الثاني.

أحرز شتوتجارت 27 هدفا بمعدل 3 أهداف في اللقاء الواحد، وهو معدل كبير، ويأتي به الثاني من حيث أقوى هجوم مع ليفركوزن منها 14 هدفا عن طريق الغيني سيرهو جيراسي، وهو يتصدر قائمة الهدافين أما شباكه فقد تلقت 11 هدفا.

شتوتجارت في موسم 2020 - 2021

هذه الانطلاقة هي الأقوى على الاطلاق لشتوتجارت منذ صعوده إلى البوندسليجا في موسم 2020 – 2021، وفي هذا الموسم جنى 11 نقطة من انتصارين، و5 تعادلات فيما تعرض لخسارتين.

وأنهى هذا الموسم في الترتيب الثامن برصيد 45 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و9 تعادلات في حين تلقى 13 هزيمة.

شتوتجارت ينجو من الهبوط في موسمين

وفي موسم 2021 – 2022 حصد 10 نقاط من انتصارين، و4 تعادلات بينما تعرض لـ3 خسائر.

وفي هذا الموسم نجا من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية باحتلاله المركز الـ15 بـ33 نقطة إذ لم يفز سوى في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وانهزم في 15 مباراة.

وفي الموسم الماضي عجز عن تحقيق أي انتصار في الأسابيع التسعة الأولى لكنه جنى 5 نقاط فقط من 5 تعادلات أما الخسائر فتعرض لـ4 خسائر.

وفي هذا الموسم أيضا نجا من الهبوط بأعجوبة حيث لعب على تفادي الهبوط مع نادي هامبورج، وتمكن من تسجيل الفوز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 3 أهداف دون مقابل، و3 – 1 على الترتيب.

وكان أنهى الموسم في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة جمعها من 7 انتصارات، و12 تعادلا في حين تلقى 15 هزيمة.

إذن في هذا الموسم أظهر شتوتجارت وجها مغايرا تماما، فهل يستطيع أن يواصل، ويحافظ على تواجده في المربع الذهبي بعد أن كان في الموسمين السابقين يواجه شبح الهبوط؟