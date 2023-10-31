ذوو الهمم يحصدون المراكز الأولى فى بطولة القاهرة الكبرى لمدارس النور للمكفوفين

حصد طلاب العاصمة من مدارس المكفوفين وضعاف البصر المراكز الأولى فى "بطولة القاهرة الكبرى لمدارس النور للمكفوفين" فى ألعاب القوى بنين وبنات، والعزف الموسيقى والغناء المقامة فى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وشارك طلاب مدارس المكفوفين وضعاف البصر بالقاهرة وهم، مدرسة "المحافظة على البصر" التابعة لإدارة ادارة الساحل التعليمية، مدرسة "النور" التابعة لإدارة النزهة التعليمية، مدرسة "طه حسين" التابعة لإدارة الزيتون التعليمية.

وأشاد جميع الحضور بنتائجهم التي اقتنصوها على المستوى الإقليمى وأدت إلى تصعيدهم للمنافسة على المستوى الجمهورى متحدين إعاقتهم للجميع، مؤكدين أنه لا توجد إعاقة مع الإرادة.

وكانت النتائج النهائية الخاصة بألعاب القوى كالتالي: حصد طلاب العاصمة المركز الثالث في مسابقة "الجري ١٠٠ متر للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين"، وحصدوا المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث في مسابقة “الجري ١٠٠ متر للمرحلة الثانوية بنات”، كما حصدوا المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنات، وحصدوا المركز الأول والمركز الثاني في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين، وحصدوا المركز الثالث في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية بنين. أما طلاب العاصمة من ذوي الاحتياجات فقد حصدوا المركز الثاني في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية بنات. وجاءت النتائج من الجانب الفني، ففازت الطالبة آية أحمد سعيد بالمركز الأول في مسابقة العزف، وفازت الطالبة منة الله محمد صلاح بالمركز الثاني. أما في مسابقة الغناء، فحصدت الطالبة سلوان محمد عبدالحميد المركز الثاني.

الأنشطة المختلفة تساعد أبناءنا من ذوى الهمم على استعادة توازنهم الجسدي

من جهته أكد مدير المديرية أن الأنشطة المختلفة تساعد أبناءنا من ذوى الهمم على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية.

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن قيادتنا الحكيمة تولى اهتمامًا كبيرًا جدًا لذوى الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة الذى اهتم بهم وأصبح لهم حقوق وعليهم مسئوليات تجاه الدولة وهم يثبتون فى كل تحد باختلاف نوعه وكيفيته أنهم (قادرون باختلاف).