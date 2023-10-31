الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"محدش يقدر ياخدها مننا".. شبه جزيرة سيناء "تنمية واستقرار"

شبه جزيرة سيناء
شبه جزيرة سيناء

سيناء ، الاسم الذي تحطمت عليه طموحات وخطط الإرهاب، وبعدها بدأت ثورة تنمية حقيقية، وكما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي: "قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، وذلك لأهميتها الاستراتيجية، فهي بلدنا، ولا بد أن نحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا".

تطوير شبه جزيرة سيناء

شهدت شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة، تضمنت بناء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس.

ما تم تنفيذه في سيناء من مشروعات

أما الطرق، فقد تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسية بسيناء تقدر بحوالي 3067 كم، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه.

وبشأن المطارات، فقد تم تطوير 5 مطارات بتكلفة 11 مليار جنيه لربط سيناء داخليًا وخارجيًا.

وبالنسبة للموانئ، فقد تم تطوير حوالي 5 موانئ بحرية وجافة بتكلفة 44 مليار جنيه.

قناة السويس الجديدة شريان ساهم في زيادة إيرادات القناة بنسبة 46% إلى 7.9 مليار دولار.

بينما مشروعات مياه الشرب، فتم العمل في 52 مشروعًا بطاقة 787 ألف م3/ يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، وقطاع الصرف الصحي نفذ فيه 25 مشروعًا بطاقة 87 ألف م3/ يوم بتكلفة تتجاوز 4.2 مليار جنيه.

وقطاع الكهرباء، تمت إضافة 420 ميجاوات من خلال 92 مشروعًا بتكلفة 69 مليار جنيه، وقطاع البترول، نفذت فيه مشروعات بتكلفة إجمالية 17.4 مليار جنيه للكشف عن البترول في المنطقة.

وعن التجمعات التنموية والمدن الجديدة، فقد تم إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعي أنشئ فيه 12 ألف وحدة سكنية بتكلفة ملياري جنيه تقريبًا بـ4 مدن عمرانية جديدة.

وأما بالنسبة للقضاء على الإرهاب، فخاضت مصر حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية، ونجحت في تحقيق الاستقرار والأمن.

وفي تقرير مصور، تحدث مواطنون من سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها محافظتهم، قالت إحداهم: "كنت في البداية أخاف من المشي في الشارع، لكن الآن فالدنيا أمان".

وأوضحت مواطنة ثانية أن "مدينة بئر العبد الآن أصبحت أمانًا جدًا، والجميع فيها بخير".

وعرضت لقطات للرئيس السيسي من مؤتمر سابق له، يقول: "في موضوع الإرهاب فالحمدلله نجحنا بنسبة كبيرة في القضاء عليه، ولازم نأكد قدرة الدولة إن مفيش أرض فيكي يا مصر حد يقدر ياخدها مننا أو يسيطر عليها بفضل الله".

سيناء عبدالفتاح السيسي السيسي شبه جزيرة سيناء تنمية شبكة طرق

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