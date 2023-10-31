الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتكلفة 12 مليار جنيه.. طفرة صناعية فى شمال سيناء منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهدت محافظة شمال سيناء طفرة صناعية شاملة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

إنشاء مجمع صناعي حرفي بالعريش

ونفذت الحكومة مشروعات استثمارية في شمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه، تضمنت إنشاء مجمع صناعي حرفي بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه.

كما تم إنشاء منطقة صناعية في مدينة أبوزنيمة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، بجانب إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة، والتي توفر أكثر من 700 فرصة عمل لأبناء سيناء ومدن القناة. 

فيما تم إنشاء مصنع ثلج قرب بحيرة البردويل بسعة 60 طنًا يوميًا.

محافظة شمال سيناء شمال سيناء سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الصناعة السيسي العريش مدينة أبو زنيمة مصانع الرخام بجفجافة بحيرة البردويل

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