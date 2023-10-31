"طفرة تنموية" فى سيناء.. خطة شاملة لتطوير بوابة مصر الشرقية

شهدت سيناء طفرة تنموية شاملة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، شاملة مشروعات متنوعة في كل القطاعات.

وحظي قطاع التعليم في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى الآن بتطوير المنظومة، من خلال زيادة الطاقات الاستيعابية للفصول، وإقامة مشروعات في مجال التعليم العالي.

وشهد التعليم قبل الجامعي إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم أكثر من 168 ألف طالب، كما تم إنشاء 8 جامعات بتكلفة 19.6 مليار جنيه تغطي مختلف المجالات التعليمية.

وفي قطاع الصحة والخدمات الصحية، جرى تنفيذ 50 مستشفى ومركزًا صحيًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه.

أما عن الخدمات الاجتماعية، جرى إنشاء وتطوير 9 مراكز خدمات بتكلفة 45 مليون جنيه، إلى جانب المتاجر التموينية ورفع كفاءة منافذ بيع الخبز والمطاحن.

كما شهد قطاع الخدمات الثقافية تطوير قصر الثقافة بشرم الشيخ والمدن الشبابية ومراكز الشباب والصالة الرياضية المغطاة بمدينة العريش.