ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن. وصلت إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21442 طنا تشمل: 1420 طن رمل و16467 طن يوريا و614 طن ملح صب و2730 طن مولاس و211 طن جبس معبأ.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38728 طنا تشمل: 4000 طن خردة و5572 طن ذرة و1200 طن زيت طعام و6139 طن حديد و30 طن تفاح و6892 طن فول و14895 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 496 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 219 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4403 حاويات مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55711 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.

غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهان إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة.

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة النقل بعملية تطوير لميناء بورسعيد حيث يتم الانتهاء من إنشاء 5 كيلومترات من الأرصفة المختلفة الأغراض بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد.

ويتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة ويتم توصيل خط السكة الحديد القنطرة/ بورسعيد للميناء.

وكذلك يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة واستكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء بورسعيد للميناء.

وجار إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كيلومترًا وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

تطويــر مينــاء الســخنة أحــد أهــم مشــروعات تطويــر الموانــئ المطلــة

ويعتبر تطوير ميناء السخنة أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر ميناء محوري على البحر. ويتضمن تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة، وجار إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية بالميناء. وتتمثل أهم أعمال التطوير الجارية في إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع.

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