بـ 10 مليارات جنيه.. تعرف على خطة النقل لتطوير ميناء شرق بورسعيد

يظل التنافس حول الممرات التجارية العالمية جزءا أساسيا من التنافس الدولي متعدد الأبعاد والأوجه خلال الفترة الراهنة.

ولذلك نفذت الدولة العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية وتحويلها إلى مركز للتجارة الدولية، وإكساب القدرات المصرية ميزات تنافسية تجعلها غير قابلة للاستعاضة عنها.

وشملت هذه الجهود مظاهر متعددة، من حيث تطوير الموانئ المصرية لتكون قادرة على الأسهام في منظومة التجارة الدولية، فضلا عن تعميق الارتباط المصري بعمقها الإقليمي.

تطوير ميناء بورسعيد

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة النقل بعملية تطوير لميناء بورسعيد حيث يتم الانتهاء من إنشاء 5 كيلومترات من الأرصفة المختلفة الأغراض بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد.

ويتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة ويتم توصيل خط السكة الحديد القنطرة/بورسعيد للميناء.

وكذلك يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة واستكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء بورسعيد للميناء.

وجار إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كيلومترًا وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

تطويــر مينــاء الســخنة أحــد أهــم مشــروعات تطويــر الموانــئ المطلــة

ويعتبر تطوير ميناء السخنة أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر ميناء محوري على البحر. ويتضمن تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة، وجار إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية بالميناء. وتتمثل أهم أعمال التطوير الجارية في إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع.

إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية

إنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 (تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين / مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.

إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر وبوجه عام، تعمل الدولة على تطوير الموانئ، وتحويلها إلى "موانئ خضراء" تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث؛ لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة.

اســتراتيجية النقــل البحــري المصــري 2030

وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

وتم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة "ميناء شرق بورسعيد"، مما يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة. ويتميز هذا الميناء عن غيره بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.

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