الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقوبة مخالفة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى

ضابط المرور يتحدث
ضابط المرور يتحدث لسائق دراجة نارية

عدم استخدام قائد  الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى، قد يعرض حياة قائدها إلى الخطر أثناء القيادة على الطرق، حال وقوع أي حادث عارض، مما قد يتسبب في إصابته أو مصرعه.

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عقوبة عدم اتباع الإرشادات وتعليمات رجال المرور على الطرق

المشرع حرص على إلزام قائدي الدراجات النارية على ارتداء الخوذة أثناء القيادة حرصا على حياتهم، لتقليل الخطورة التي ربما قد تحدث نتيجة وقوع حوادث.

وقد حدد قانون المرور عقوبة مخالفة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

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