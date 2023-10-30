عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى، قد يعرض حياة قائدها إلى الخطر أثناء القيادة على الطرق، حال وقوع أي حادث عارض، مما قد يتسبب في إصابته أو مصرعه.

المشرع حرص على إلزام قائدي الدراجات النارية على ارتداء الخوذة أثناء القيادة حرصا على حياتهم، لتقليل الخطورة التي ربما قد تحدث نتيجة وقوع حوادث.

وقد حدد قانون المرور عقوبة مخالفة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.