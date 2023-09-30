ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقرَّا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرَّا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.