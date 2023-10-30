"بنك مصر" يرعى أنشطة اللجنة البارالمبية المصرية لعام 2024

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول دعم اللجنة البارالمبية المصرية؛ للمشاركة في الأحداث الرياضية المحلية والدولية لعام 2023 - 2024، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها.

قام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على البروتوكول مع حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك واللجنة البارالمبية المصرية.

وبموجب البروتوكول يقوم بنك مصر بدعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في الأحــداث الرياضية طوال 2023-2024 سواء المحلية أو الدولية، وتشمل تلك الأنشطة دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، بطولة العالم لألعاب القوى بباريس 2023، بطولة العالم مانشستر للسباحة، بطولة العالم لكرة القدم للصم بماليزيا، بطولة كأس العالم لرفع الاثقال بالقاهرة، دورة الألعاب الإفريقية، الدورة الدولية شيفيلد إنجلترا للسباحة، التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد الصم 2025، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال بشرم الشريخ 2024، بطولة مصر الدولية للسباحة بالقاهر وغيرها من البطولات التي تشارك بها اللجنة البارالمبية المصرية.

يعد توقيع هذا البروتوكول استكمالًا لمجهودات في الاهتمام بذوي الهمم لما له من تأثير بالغ في تغيير شخصيتهم وتدعيم دمجهم مع المجتمع، حيث قام بنك مصر مؤخرا برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

كما يأتي ذلك استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، ويأتي ذلك انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، وإيمانًا منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة أحد أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك؛ نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب.

كما قام بنك مصر بالتوسع في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم ممن يعانون من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، إضافة الي وجود تجهيزات بالفروع لخدمة تلك الفئة بصورة افضل، ووجود كوادر مصرفية مدربة للتعامل معهم.

يحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.