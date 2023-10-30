الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تكريم محمد الأتربي في مؤتمر التميز للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

محمد الاتربي
محمد الاتربي

في إطار إقامة فعاليات حدث التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2023، والذي عُقِدَهُ الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤخرًا في تركيا، تم توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للمصارف العربية المشاركة، وتم تكريم محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر على هامش المؤتمر وكذلك من جمعية المصارف التركية، باعتباره من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية الشاملة، حيث شكّلت تجربته الإدارية نموذجًا يحتذى به.

شراكة بين بنك مصر ومؤسسة التمويل الدولية لزيادة محفظة تمويل المشروعات

ويشغل محمد الأتربي حاليًا منصب رئيس اتحاد المصارف العربية ومنصب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب الهامة الأخرى.

يذكر أن محمد الأتربي قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظرًا لدوره البارز في خدمة الاقتصاد المصري على مدار تاريخه المهني.

وفاز بنك مصر في حدث جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2023 بجائزة "أفضل بنك في مصر في إدارة المخاطر المصرفية"، ويستند الاتحاد في اختيار الفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في القطاع المصرفي.

ويعتبر حصول البنك على مثل هذه الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال.

وبناءً على ذلك، يسعى بنك مصر دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل الأمد والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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