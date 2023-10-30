محافظ أسوان: الانتهاء من تجهيز مقر الشبكة الوطنية للطوارئ تمهيدًا لافتتاحه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله الفعلى.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

كما تفقد اللواء أشرف عطية كذلك الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المكاتب الإدارية بالديوان العام لإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية التى تليق بهذا الكيان المؤسسى.

وخلال إجرائه تجربة عملية للاطمئنان على جودة الأجهزة بمركز السيطرة، أكد اللواء أشرف عطية أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، خلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة

ولفت محافظ أسوان إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 لتقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة، ليكون بذلك إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

ورافق خلال جولته كلًا من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وأيضًا المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، ومسئولى الشركة المنفذة

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان