الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع حملات تفقد الأسواق وتطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها

حملات تفقد الأسواق
حملات تفقد الأسواق

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،سلسلة الحملات التموينية والتفتيشية الجارى تنفيذها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المراكز والمدن. 

وذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة ضبط أسعار السلع الأساسية والإلتزام بتخفيضها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأيضًا تطبيقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. 

وشدد محافظ أسوان على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكيد على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين. 

المرور على المحلات التجارية

بينما أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم المرور على المحلات التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون استثناء، مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة. 

كما أوضح نور حسانين سكرتير مدينة البصيلية بأنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم تنظيم حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منها محاضر عدم إعلان وإغلاق وشهادات صحية وتعدى وتعطيل عمل. 

متابعة محلات الجزارة 

وفى نفس السياق أشار أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات بيع الدواجن بقروي قورته للتأكيد علي ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والاستهلاكية بالكميات والجودة المطلوبة. 

ومن جانبه أكد على ياسين رئيس مدينة كلابشة على مواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب. 

حملات تفقد الأسواق
حملات تفقد الأسواق
حملات تفقد الأسواق
حملات تفقد الأسواق
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