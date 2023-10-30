الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال ينشر صورة مجندة أعلن تحريرها من قبضة "حماس"

اول ظهور للمحتجز
اول ظهور للمحتجز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الإثنين، عن تحرير مجندة إسرائيلية كانت محتجزة لدى حركة حماس في قطاع غزة، وذلك خلال عملية ليلية.

وقال الجيش إن المجندة تدعى أوري مجيديش، احتجزتها حماس في 7 أكتوبر.

وفي بيان مشترك، قال الجيش الإسرائيلي والشاباك إن مجيديش خضعت لفحوصات طبية و"بصحة جيدة"، ولم تذكر تفاصيل عن ظروف إطلاق سراحها.

فيما نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة للمجندة الإسرائيلية أوري مجيديش، الذي قال إنه أطلق سراحها من الأسر بعد عملية عسكرية في غزة.

فيديو لثلاث محتجزات إسرائيليات

وكانت نشرت حركة حماس، اليوم، مقطع فيديو لثلاث محتجزات إسرائيليات، حيث ظهرن جالسات معًا على كراسٍ بلاستيكية أمام جدار، في مواجهة الكاميرا، ولا تظهر عليهن أي علامات واضحة للإصابة، بحسب الجارديان.

وفي حديثها مباشرة مع نتنياهو، اتهمت الحكومة الإسرائيلية بترك مجتمعها بلا حماية مما عرضهم لهجوم حماس، قائلة: "إننا نعاقب على إهمالكم السياسي والوطني". "لم يأت أحد. لم يسمعنا أحد".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاباك جندي إسرائيلي حماس غزة أوري مجيديش

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