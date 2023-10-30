الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية": بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية وبنك مصر

كنيسة
كنيسة

وقّع اليوم بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبنك مصر؛ لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على الموقع الرسمي الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية. 

حضر توقيع البروتوكول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

ووقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

كما أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص أنطونيوس داود كاهن كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "روح الله يُخرج الشياطين" في إنجيل متى والأصحاح الاثني عشر، وأشار إلى أن بالصلاة والتسبيح ينال الإنسان البصيرة الروحية التي تنير عقله وتقوده لحياة مقدسة، "سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِي" (مز ١١٩: ١٠٥).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

كما أصدرت الكنيسة العدد الأحدث من مجلة الارثوذكسية، الذي حمل صورة الغلاف للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون- فرنسا الذى رقد فى الرب بشيخوخة صالحة الأسبوع الماضي عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها فى خدمة الكنيسة، وكما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة تنتظر حضور جثمان نيافته من فرنسا لإقامة صلوات الجناز.

ويذخر العدد بملف خاص مدعم بالصور حول سيرة وخدمة نيافته.

بروتوكول تعاون الكاتدرائية المرقسية التحصيل الالكتروني بالكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني البروتوكول القمص سرجيوس

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