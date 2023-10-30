الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سفير إندونيسيا بالقاهرة للخريجين: عليكم أن تحافظوا على السمعة والصورة الطيبة للأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عبر الدكتور لطفي رءوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، خلال كلمته في تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين تحت مسمى " شهداء غزة" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عن أسمى امتنانه وتقديره للأزهر الشريف الذي استقبل الطلاب الوافدين، ولإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم عناية واهتمامًا فائقًا للطلاب الوافدين لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وأوضح الدكتور رءوف أن التخرج هو بداية النضال من أجل بناء الحضارة أينما كنت، ولذلك أينما وطأت على وجه الأرض، فأنت مسئول عن نشر تعاليم الإسلام وفقًا للمنهج الأزهري، لا تتوقف أبدًا عن التعلم والتحصيل واستمر في توسيع معرفتك وخبرتك ومهاراتك لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، فالمعارف والمهارات هي الزاد الرئيس في الحياة، لأن المستقبل سيعرضك في تنافس شديد والمنافسة ستكون أكثر صرامة.

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وكيل الأزهر للخريجين: أنتم الأمناء والدعاة إلى الله بالعلم والعمل وبما تعلمتموه في الأزهر

ووجه سفير إندونيسيا بالقاهرة رسالة للخريجين قائلًا: "أنتم كسفراء للأزهر، عليكم أن تحافظوا على السمعة والصورة الطيبة للأزهر الذي يُعرف بأنه محور الحضارة الإسلامية، وعليكم أيضًا المحافظة على سمت الأزهر الطيب، فساهموا في خلق عالم متسامح ومسالم وعادل، وتذكروا أنه لكي تحافظوا على سمعة الأزهر الطيبة، ليس عليكم أن تنتظروا أن تصبحوا أثرياء أو تتمتعوا بمكانة رفيعة، ولكن ببساطة أظهروا السلوك الأزهري، وهو السلوك الذي يعكس القيم النبيلة ومنهج التوسّط كما تعلمتم أنتم في الأزهر".

الدكتور لطفي رؤوف سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهره الدكتور احمد الطيب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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