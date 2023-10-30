الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حلقة نقاشية لـ “النيل للإعلام” للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

عقد مركز النيل للاعلام بمحافظة سوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية استضاف خلالها عدد من مراسلى الصحف المحلية ومراسلى قناة طيبة واذاعة جنوب الصعيد، حول دور الصحافة والاعلام فى توعية المواطنين بالمشاركة السياسة فى ظل قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية.

أدارت الحلقة النقاشية ايمان أمام، مدير المركز الاعلامي بسوهاج فى حضور الدكتورة سحر وهبي  الأستاذ بكلية الآداب قسم الصحافة جامعة سوهاج ومقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج. 

نائب محافظ سوهاج يلتقى فريق "صوتك مسموع" لمتابعة سير العمل

وأكدت الدكتورة سحر وهبي، الأستاذ بكلية الآداب قسم الصحافة جامعة سوهاج، أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني ومهمة قومية ودور الإعلام الوقوف على الحياد ونقل الحدث بأعلى صور المصداقية والشفافية وحث المواطنين على المشاركة و َتكثيف حملات التوعية بأهمية المشاركة وأن يكون الجميع ايجابيين تجاه هذا الحدث المصيري الهام. 

من جانبها، أوضحت مدير المركز الاعلامي بسوهاج، أن دور الإعلام مهم جدا في التوعية من خلال القنوات المرئية والمسموعة وكذلك من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونقل الحدث بصورة إيجابية مبررا أن الإعلام هو منبر مهم جدا من منابر نشر الثقافة وتوعية المواطنين بمدى إيجابية المشاركة والأدلاء باصواتهم في لجان الإنتخاب.

وفى سياق أخر، وتحت عنوان “المشاركة السياسية واجب وطني “ نظم مجمع اعلام سوهاج ندوة تثقيفية فى إطار الحملة التوعوية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى  تحت شعار ”صوتك مستقبلك انزل وشارك" لحث جموع الناخبين للمشاركة السياسية الايجابية فى الاستحقاق الانتخابى المقبل لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية.

 وخاطبت الندوة لفيف من العاملين بقطاع توزيع كهرباء سوهاج بحضور الدكتور محمد  الفنجرى أستاذ الاجتماع بكلية الاداب جامعة جنوب الوادى.

IMG-20231030-WA0017
IMG-20231030-WA0017
IMG-20231030-WA0016
IMG-20231030-WA0016
IMG-20231030-WA0014
IMG-20231030-WA0014
IMG-20231030-WA0015
IMG-20231030-WA0015
IMG-20231030-WA0013
IMG-20231030-WA0013
IMG-20231030-WA0013
IMG-20231030-WA0013
مركز النيل للاعلام بسوهاج العامة للاستعلامات الصحف المحلية الصحافة والإعلام الدكتورة سحر وهبي انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

نائب محافظ سوهاج يلتقى فريق "صوتك مسموع" لمتابعة سير العمل

"مياه سوهاج": تطعيم 1034 عاملًا بمجال الصرف الصحى لحمايتهم من الأمراض

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

غرب سوهاج يتسبب بتلف سيارات بسبب سوء التخطيط.. ورئيس الحي يرد

إحالة 28 مسئولًا بسوهاج من بينهم سكرتير عام المحافظة للمحاكمة التأديبية

محافظ سوهاج يوجه مسئولي التموين بالتوسع في تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

"شباب ورياضة سوهاج" تنفذ مشروعا تطوعيا مجتمعيا داخل القرى الأكثر احتياجًا

قبل زيارة وزير الصحة له.. أقسام مستشفى جهينة المركزى بسوهاج

الأكثر قراءة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة