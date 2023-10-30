حلقة نقاشية لـ “النيل للإعلام” للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد مركز النيل للاعلام بمحافظة سوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية استضاف خلالها عدد من مراسلى الصحف المحلية ومراسلى قناة طيبة واذاعة جنوب الصعيد، حول دور الصحافة والاعلام فى توعية المواطنين بالمشاركة السياسة فى ظل قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية.

أدارت الحلقة النقاشية ايمان أمام، مدير المركز الاعلامي بسوهاج فى حضور الدكتورة سحر وهبي الأستاذ بكلية الآداب قسم الصحافة جامعة سوهاج ومقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

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وأكدت الدكتورة سحر وهبي، الأستاذ بكلية الآداب قسم الصحافة جامعة سوهاج، أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني ومهمة قومية ودور الإعلام الوقوف على الحياد ونقل الحدث بأعلى صور المصداقية والشفافية وحث المواطنين على المشاركة و َتكثيف حملات التوعية بأهمية المشاركة وأن يكون الجميع ايجابيين تجاه هذا الحدث المصيري الهام.

من جانبها، أوضحت مدير المركز الاعلامي بسوهاج، أن دور الإعلام مهم جدا في التوعية من خلال القنوات المرئية والمسموعة وكذلك من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونقل الحدث بصورة إيجابية مبررا أن الإعلام هو منبر مهم جدا من منابر نشر الثقافة وتوعية المواطنين بمدى إيجابية المشاركة والأدلاء باصواتهم في لجان الإنتخاب.

وفى سياق أخر، وتحت عنوان “المشاركة السياسية واجب وطني “ نظم مجمع اعلام سوهاج ندوة تثقيفية فى إطار الحملة التوعوية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار ”صوتك مستقبلك انزل وشارك" لحث جموع الناخبين للمشاركة السياسية الايجابية فى الاستحقاق الانتخابى المقبل لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية.

وخاطبت الندوة لفيف من العاملين بقطاع توزيع كهرباء سوهاج بحضور الدكتور محمد الفنجرى أستاذ الاجتماع بكلية الاداب جامعة جنوب الوادى.

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