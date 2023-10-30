الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومساهمة من الجامعة بصورة فعالة لما يبذلونه من جهد في خدمة العملية التعليمية، وذلك بالدور الثالث بالمبنى الإداري بمقر المستشفى الجامعي القديم.

 جاء ذلك وبحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور شرف الدين شاذلي مدير الوحدة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

إدارة الجامعة تسعى للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطويرها  بشكل مستمر

وأكد "النعماني" علي سعي إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطويرها  بشكل مستمر، وتوفير الخدمات الطبية وتقديم كافة التيسيرات العلاجية لمنسوبي الجامعة، كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه العاملين بها، إلى جانب تفعيل الدور الخدمي والاجتماعي لها، حيث تم إنشاء وتجهيز الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، علي مدار 24 ساعة.

الوحدة تضم 10 غرف إقامة مجهزة درجة أولى وقاعات انتظار للمرافقين

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن الوحدة تشمل الجانب الإداري وجناح خاص لتقديم الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، وتضم 10 غرف إقامة مجهزة درجه أولى، وقاعات انتظار للمرافقين، كما أن موقع الوحدة داخل المستشفى متصل بعنايات القلب والصدرية والعصبية والتخدير، ومتصلة ايضًا بغرف العمليات داخل المستشفى.

الطاقم الطبي يتكون من عضو هيئة تدريس بكل تخصص ومدرس مساعد وطبيب مقيم 

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي أن الطاقم الطبي للوحدة يتكون من عضو هيئة تدريس في كل تخصص ومدرس مساعد وطبيب مقيم إلي جانب هيئة التمريض، مشيرًا إلى أن القسم الإداري داخل الوحدة يشتمل على القيام بالإجراءات الخاصة بالبطاقات العلاجية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للأمراض المزمنة والحادة، وتسهيل صرف العلاج والأدوية لهم، وذلك طبقًا للائحة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
حسان النعماني رئيس جامعة ومساهمة مدار ٢٤ ساعة مجدي القاضي هيئة التدريس

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