السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية لقرية برديس بمركز البلينا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نفذّت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية برديس بمركز البلينا، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مباردة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية بهدف تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تمت بالقافلة مناظرة (210) حالات مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

فرق علاجية في مختلف التخصصات

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، كما أدت القافلة دورا وقائيا للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب  إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر أنه شارك فى القافلة 10 أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و20 طالبًا من الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح القوافل برديس المحافظة الأكثر احتياجا الطب البيطري

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