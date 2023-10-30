الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقى فريق "صوتك مسموع" لمتابعة سير العمل

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعه الدوري مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق "واتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

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وأشار "القاضي" إلى أهمية فريق عمل المبادرة ومساهمته في حل شكاوى البوابة الحكومة الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها، ومدى التنسيق مع الوحدات المحلية، والتفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة، موجها بضرورة نشر الوحدات المحلية لأرقام تليفونات المبادرة في أماكن ظاهرة بالوحدات؛ لتسهل على المواطنين سرعة التواصل مع فريق العمل، وإنجاز الشكاوى في وقت قصير.

وناشد أهالى محافظة سوهاج التواصل مع  قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

جدير بالذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

الدكتور أحمد سامي القاضي مبادرة صوتك مسموع مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج الوحدات المحلية

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