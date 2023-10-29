بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

انتقل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمد عبد المنعم شرباش،مدير أمن سوهاج لموقع المنزل المنهار بجزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج ، عقب تلقي إخطار من نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، يفيد حدوث انهيار بمنزل بناحية نجع جمعة التابع لقرية “العواشير”دائرة المركز.

وبالفحص والتحري بانتقال مساعد مدير الأمن، تبين انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة، على مساحة 170 مترا، ملك المدعو “ج. م .ع .ج”سن ٧١ بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، ويقطنه المذكور وزوجته و12 آخرين هما نجليه وزوجتيهما وأنجالهم.



محافظ سوهاج يوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن لضحايا منزل شندويل

بعد انتشال 4 جثث.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان رفع أنقاض منزل جزيرة شندويل

أسماء المتوفين والمصابين

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج قاطني المنزل من أسفل الأنقاض وتبين وفاة كل من"

1- زوجة نجل مالك المنزل زينب م س

2- جودي م ج م سن ٧ سنوات تلميذه

3- معتز م ج م سن ٢سنه

4- جنات م ج سن ٨ تلميذة

كما تم استخراج كلا من:-

1- مالك المنزل .

2- زوجته المدعوة نجاه س م ع سن 65 سنة ربة منزل.

3- زوجة نجل مالك المنزل ناديه م س سن 37 ربة منزل.

4- سلمي م ج م 12 سنة طالبة

5-جنا م ج م 9 سنوات تلميذة.

6-يوسف م ج م 15 سنة طالب.

7-محمد م ج م 3 سنوات.

8-معاذ م ج م 10 سنوات تلميذ.

9-مازن م ج 4 سنوات

كما قامت قوات الإنقاذ البري باستخراج الطفل سيف م ج م سن ٨ سنوات من أسفل الإنقاض.

كما تبين إصابة الخامس والسادس والسابع والثامن، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثامين لمستشفي طهطا العام سوهاج التعليمي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية، والعميد محمود طه رئس مباحث المديرية، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل.

انهيار منزل

المنزل المنهار