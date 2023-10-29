الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

المنزل المنهار
المنزل المنهار

انتقل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمد عبد المنعم شرباش،مدير أمن سوهاج لموقع المنزل المنهار بجزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج ، عقب تلقي إخطار من نائب مدير  الأمن لقطاع الشمال، يفيد حدوث انهيار بمنزل بناحية نجع جمعة التابع لقرية “العواشير”دائرة المركز.

وبالفحص والتحري بانتقال مساعد مدير الأمن، تبين انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة، على مساحة 170 مترا، ملك المدعو “ج. م .ع .ج”سن ٧١ بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، ويقطنه المذكور وزوجته و12 آخرين هما نجليه وزوجتيهما وأنجالهم.


محافظ سوهاج يوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن لضحايا منزل شندويل

بعد انتشال 4 جثث.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان رفع أنقاض منزل جزيرة شندويل

 أسماء المتوفين والمصابين

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج قاطني المنزل من أسفل الأنقاض وتبين وفاة كل من" 
1- زوجة نجل مالك المنزل  زينب م س 
2- جودي م ج م سن ٧ سنوات تلميذه
3- معتز م ج م سن ٢سنه
4- جنات م ج سن ٨  تلميذة
كما تم استخراج كلا من:-
1- مالك المنزل .
2- زوجته المدعوة نجاه س م ع سن 65 سنة ربة منزل.
3- زوجة نجل مالك المنزل ناديه م س سن 37 ربة منزل.
4- سلمي م ج م 12 سنة طالبة
5-جنا م ج م 9 سنوات تلميذة.
6-يوسف م ج م 15 سنة طالب.
7-محمد م ج م  3 سنوات.
8-معاذ م ج م 10 سنوات تلميذ.
9-مازن م ج  4 سنوات 

كما قامت قوات الإنقاذ البري باستخراج الطفل سيف م ج م سن ٨ سنوات من أسفل الإنقاض.

كما تبين إصابة الخامس والسادس والسابع والثامن، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثامين لمستشفي طهطا العام سوهاج التعليمي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.
 

وبإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية، والعميد محمود طه رئس مباحث المديرية، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل.

انهيار منزل
انهيار منزل
المنزل المنهار
المنزل المنهار
انهيار منزل
انهيار منزل
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير قطاع الشمال “نجع جمعه” مساعد المدير للإمن قرية “العواشير

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن لضحايا منزل شندويل

بعد انتشال 4 جثث.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان رفع أنقاض منزل جزيرة شندويل

السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على «فتاة شندويل» فى سوهاج

قصص فتيات غائبات كشفت الداخلية ملابسات غيابهن ونجحت في إعادتهن لأسرهن

إصابة 5 أشخاص بمركز جرجا بمحافظة سوهاج خلال مشاجرة

ضبط عامل استولى على 152 ألف جنيه من آخر بزعم توظيف نجله بسوهاج

السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى جزيرة شندويل

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تقرير ميكالى يحسم خلاف أعضاء الجبلاية بشأن بديل وائل رياض

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)