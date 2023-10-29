بعد انتشال 4 جثث.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان رفع أنقاض منزل جزيرة شندويل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج منذ قليل بانتشال 4 جثث أشخاص لقوا مصرعهم تحت أنقاض منزل منهار، ومكون من أربعة طوابق بناحية جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، بينما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال طفل تحت أنقاض المنزل المنهار، وتم نقل 9 مصابين للمستشفى الجامعي بسوهاج.

وعلى الفور انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، منذ قليل إلي موقع بلاغ انهيار أحد المنازل بناحية جزيرة شندويل لمتابعة انتشال الجثث والمصابين ووجه بسرعة رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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