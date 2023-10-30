الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين محافظة والهيئة المصرية للمساحة

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن إنشاء خرائط طبوغرافية رقمية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.

ووقع البروتوكول من جانب الهيئة المهندس خالد أمين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

البروتوكول يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن البروتوكول يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية والحيز العمراني المعتمد وما يتطلبه من إعداد المخططات التفصيلية للمدينة، وإعداد الخرائط الرقمية المدعمة بنظم المعلومات الجغرافية، تنفيذًا لخطة المحافظة نحو التنمية العمرانية.

وثمن محافظ الإسكندرية،  التعاون المثمر والدائم ما بين محافظة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والذي يقرب من 18 عام منذ عام 2005، لافتا أنه سبق وتم اعتماد بروتوكولات تعاون مع هيئة المساحة عام 2005 وعام 2018، كما أشاد بدور الهيئة في مجال الرفع المساحي للمشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين.

وفي سياق آخر أعلن محافظ الإسكندرية، اليوم، عن بدء محافظة الإسكندرية في تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية،  على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وثمن ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتًا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

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