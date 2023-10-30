الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة ترفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهي بهضبة الأهرام

اعمال مواجهة محافظة
اعمال مواجهة محافظة الجيزة لمواجهة الاشغالات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة. 

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع. 
 

رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى

وأسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين).

كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. 
 

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع  العلا جارد والبحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في وقت سابق علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
 
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعة نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وأضاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي ٢٩٤٢ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في جميع التخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعي - الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء).

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