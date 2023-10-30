الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس جامعة المنصورة الجديدة يصدر ضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية 2023-2024

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة

انعقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة أ.د معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نؤيد ونقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة


وقد استهل الخولي في انعقاد المجلس اليوم في كلمته، بالأصالة عن نفسي وبالأنابه عن أعضاء مجلس جامعة المنصورة الجديدة، نؤيد ونقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فيما تتخذه من الإجراءات والقرارات في شكلها ونوعها وتوقيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
واصدر مجلس جامعة المنصورة الجديدة في بيان سابق له أن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وفي اطار متصل، قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم بالإضافة الى حملات التبرع للهلال الاحمر المصري، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انتظام بدء الدراسة بكلية الطب


وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابعة يوم الأحد بتاريخ 15 اكتوبر 2023  ، هذا وقد أحيط المجلس علما، بضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024، وعرض تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، وتقرير نظام معلومات الطلاب SIS، وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، وعرض تقرير عن البنية التحتية لجامعة المنصورة الجديدة، متابعة التكليفات حتى تاريخه، مذكرة وقف القيد للطلاب المقيدين في برامج الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، واعتماد ضوابط قبول الطلاب المحولين من روسيا والسودان وأوكرانيا بالجامعة، تشكيلات لجان المراجعة وإنشاء الاختبارات لبنوك الأسئلة الإلكترونية لمقررات برامج الجامعة للعام 2023-2024، موعد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بكل كليات الجامعة للعام 2023-2024، تشكيل منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، تعيين منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024، عرض إحصاء نهائي للطلاب المستجدين والمحولين والوافدين والشهادات المعادلة المقبولين بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024، مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الأول خريف 2023، لائحة النشر العلمي لمنتسبي الجامعة، لائحة استخدام المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة،   تحديد موعد امتحان مقرري اللغة الإنجليزية (E0 & E1)، خطة تنفيذ تدريب وامتحانات التحول الرقمي للطلاب المستجدين أيضًا الطلاب القدامى الذين لم يجتازوا الاختبارات المؤهلة للحصول على شهادة التحول الرقمي، صلاحيات نظام معلومات الطلاب SIS، تشكيل فريق تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة 2023، اللائحة الإدارية للمكتبة المركزية بالجامعة 2023-2024.

تنسيق ومصاريف جامعة المنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية 2023 والفرق بينهما

جامعة المنصورة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي المصري الأنشطة الطلابية الشعب الفلسطيني

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