حبس 8 سودانين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

قررت نيابة عين شمس اليوم حبس 8 سودانيين أربعة على ذمة التحقيقات وذلك بسبب مشاجرة طاحنة بينهم بالاسلحة البيضاء فى عين شمس.

كما طالبت النيابة بسرعة ارسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية بوجود بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.و بالإنتقال وسؤال (والدة المصاب"تحمل جنسية إحدى الدول) إتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها بإستخدام عصا خشبية"

و بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول )المصاب وثلاثة أشخاص")، طرف ثانى (5 أشخاص "من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.