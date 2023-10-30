الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل شاب بالهرم: طعنته في خناقة

المتهم
المتهم

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل شاب ويدعى "صلاح.ص" بطعنة نافذة في الهرم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن كانت هناك خلافات بينه وبين الضحية،  حتى قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن مقتله في الحال.

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تشريح جثة شاب قتل بعد وصلة ضرب بعين شمس

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حبس عاطل بتهمة قتل شاب وإلقاء جثته بالهرم 4 أيام

وكشفت التحقيقات أن المتهم والضحية بينهما خلافات، فأقدم المتهم بطعن الضحية طعنة نافذة أودت بحياته.

كان بلاغ ورد لغرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، وسط الشارع وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال. 

وتبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قتل شاب الهرم نيابة جنوب الجيزة خلافات قتل شاب بالهرم

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