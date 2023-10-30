اعترافات المتهم بقتل شاب بالهرم: طعنته في خناقة

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل شاب ويدعى "صلاح.ص" بطعنة نافذة في الهرم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن كانت هناك خلافات بينه وبين الضحية، حتى قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والضحية بينهما خلافات، فأقدم المتهم بطعن الضحية طعنة نافذة أودت بحياته.

كان بلاغ ورد لغرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، وسط الشارع وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

وتبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.