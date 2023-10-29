الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة شاب قتل بعد وصلة ضرب بعين شمس

جثة
جثة

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة شاب قتله آخرين بعد تعديهما عليه بالضرب خلال مشاجرة؛ لرفضهما جلوسه أمام منزلهما بعين شمس، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت حدثت مشادة كلامية بين صديقين للمجني عليه مع آخرين (لأحدهما معلومات جنائية) بسبب مطالبتهما لهم بالانصراف من أمام محل سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام أحدهما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته بجرح بذراعه وقيام الثانى بالتعدي عليه بالضرب ودفعه فى صدره فسقط أرضًا على رأسه وفقد الوعى فقاما بإفاقته ونقله لمنزله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس تشريح جثة شاب الضرب مشاجرة سبب الوفاة

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