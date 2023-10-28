السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بإلقاء جثة شاب من الطابق الرابع بدار السلام

المتهمين
المتهمين

استمعت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، لأقوال المتهمين بإلقاء شاب يعمل فرد أمن من الطابق الرابع بمنطقة دار السلام.

بدأت الواقعة بالعثور على جثة شاب يعمل فرد أمن خلال زيارته لأحد أصدقائه، وتم تحديد هوية المتهمين وهم سيدة وآخرين.

واعترف المتهمون بأنهم على خلافات مالية مع المتهم فاستدرجته المتهمة الأولى لداخل شقتها في منطقة دار السلام وهناك تم احتجازه ومطالبته برد المبلغ وبسبب عدم قدرته على الدفع تعدي عليه باقي المتهمين بالضرب.

وعقب ذلك ألقوا جثته من شرفة العقار مما أسفر عن تكسير في كل أطراف الجسم لسقوطه من الطابق الرابع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

منطقة دار السلام فرد أمن عقار نيابة حوادث حلوان الكلية

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