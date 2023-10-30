مات من الخضة.. تفاصيل مصرع مواطن فى مشاجرة بالإسماعيلية

"مات من الخضة" هذا ما كشفت عنه جهات التحقيق، في واقعة مقتل مواطن أثناء مشاجرة كلامية مع آخر بمحافظة الإسماعيلية، وقد أمرت النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المتهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مواطن بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، أن المجني عليه قد وصل مصابا بهبوط حاد، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وتبين من تحقيقات النيابة في الحادث، أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه، وشخص أخر بسبب خلافات الجيرة، وأثناء ذلك سقط مغشيا عليه في الأرض وأصيب بكدمات، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله للمستشفى.