اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونًا حول تعامل الإعلام الغربى ومواقع التواصل الاجتماعى مع القضية الفلسطينية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان "الإعلام والقضية الفلسطينية.. ما بين تضليل الإعلام الغربي وحجب الحقيقة على منصات التواصل".

ويناقش الصالون كيفية تعامل الإعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي مع القضية الفلسطينية، والتضييق في النشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، كذلك وصم بعض من ينشرون الحقيقية بأنهم إرهابيون، والحد من انتشار الفيديوهات، وعدم السماح بأي منشور يحتوي على كلمة فلسطين عبر منصة فيسبوك.

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار.

المسار السياسي الديمقراطي

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في العملية الانتخابية".

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين، وتناولت مناقشة المسار السياسي الديمقراطي في التاريخ المصري، وقراءة في مفاهيم الشباب بمختلف فئاته.

كما تمت مناقشة ضرورة مشاركة الشباب في صياغة العملية الانتخابية من خلال تمثيلهم ومشاركتهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وعقد الملتقيات داخل الجامعات لزيادة نسبة المشاركة، ووضع برامج مناسبة تخاطب الفئات بمختلف توجهاتهم من خلال الرد على استفساراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى، كذلك المشاركة الشبابية في الأرياف والنجوع وعقد لقاءات متنوعة لمشاركة أفكارهم وحثهم على المشاركة.

القدرات الخاصة

كما تمت مناقشة ضرورة دمج الفئات من ذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة عقد ورشات عمل بين الشباب والمرشحين للانتخابات الرئاسية للتعرف على برامجهم.

أدار الورشة النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تقى شاهين، محمد أسامة، بحضور النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك في ورشة العمل من أعضاء التنسيقية كل من؛ رغدة محمود أحمد، أحمد مصطفى أبواليسر، أسامة هشام، محمد السيد سالم، أسماء عبدالله، محمد البحيرى، صفاء حسني، أحمد حسن بدوي، إيهاب دعبس، أحمد صبري، محمد الحلو، فيما شارك من طلاب الجامعات؛ كل من؛ باسل مصطفى الكلاف، من جامعة المستقبل، عبدالله حسن عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عمرو فهمي، من جامعة القاهرة، عبدالرحمن منصور البري، السيد حسن عبدالمحسن، محمد سعيد علم الدين، من جامعة طنطا.