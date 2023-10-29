سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة توحيد الموقف العربى لمواجهة جرائم إسرائيل

أكد السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أهمية عقد قمة عربية طارئة للتصدي للتصعيد العسكري من قبل إسرائيل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القادة العرب يجب أن يتحدوا لإيصال رسالة قوية للعالم، تدين جرائم إسرائيل وتحث على وقف هذا التصعيد.

وأكد الفرا، في مقابلة حصرية مع الإعلامي "أحمد موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أهمية دعم غزة من خلال التجارة والعلاقات الدبلوماسية، وشدد على ضرورة توحيد الموقف العربي لمواجهة جرائم إسرائيل.

وأشار إلى أن المجتمع الأوروبي يجب أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه هذه الأحداث، وألا يتجاهل قتل المدنيين في غزة، كما أن القادة العرب يجب أن يكونوا صوتًا واحدًا للضغط على إسرائيل والتصدي لهذه المأساة، وطالب بإجراء قمة عربية طارئة سريعًا لإظهار التضامن مع شعب فلسطين والتصدي للظلم والقهر.